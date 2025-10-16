Inaugurazione del Centro Studi Aurora, un think tank giovane e ambizioso

L’Associazione Aurora è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale del Centro Studi Aurora, una nuova realtà accademica e culturale che nasce per offrire un punto di riferimento per la crescita civica, politica, spirituale e intellettuale del territorio.

La cerimonia di apertura si terrà domenica 19 ottobre, alle ore 17.00, presso la sede di Via Flaminia 30 a Campello sul Clitunno (PG).

Il taglio del nastro sarà affidato a Fanný Tardioli, alla presenza delle autorità locali e con il patrocinio ufficiale del Comune di Campello sul Clitunno.

Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi di:

Yuri Di Benedetto , Presidente dell’Associazione Aurora

, Presidente dell’Associazione Aurora Vincenzo Pellegrino, Direttore del Centro Studi

Nel corso della cerimonia sarà presentato il Comitato Scientifico Aurora, frutto di un’attenta selezione avvenuta durante l’estate, che riunisce studiosi, ricercatori e professionisti impegnati nella costruzione di un nuovo orizzonte culturale.

A conclusione dell’evento, gli ospiti potranno partecipare a un rinfresco conviviale offerto dal Ristorante “Il Caminetto”.

Yuri Di Benedetto: “Questo traguardo è una tappa di una visione molto più grande: lavoriamo per offrire alla nostra comunità strumenti concreti per affrontare le sfide future. Da anni stiamo costruendo una realtà che unisce l’aggregazione sociale alla produzione intellettuale di qualità. Aurora si dimostra una realtà indipendente e professionale, capace di una concretezza rara in questi tempi di pura propaganda.”

Una nuova casa per la conoscenza e la comunità

Il Centro Studi Aurora rappresenta un passo fondamentale nella missione dell’Associazione Aurora: costruire spazi di pensiero e azione in grado di connettere formazione, ricerca e vita concreta.

Presso la sede nazionale Aurora, è stata allestita una sala biblioteca e archivio che raccoglie migliaia di testi di valore storico e filosofico, ora messi a disposizione della collettività come luogo di studio, consultazione e condivisione del sapere.

La nostra vocazione

Interdisciplinarità: la ricerca e la formazione abbracciano scienze umane, politica, relazioni internazionali, spiritualità e impegno civico.

la ricerca e la formazione abbracciano scienze umane, politica, relazioni internazionali, spiritualità e impegno civico. Approccio pratico al sapere: percorsi che stimolano una lettura critica della realtà e la capacità di trasformarla.

percorsi che stimolano una lettura critica della realtà e la capacità di trasformarla. Valori fondanti: tutela del patrimonio culturale, sviluppo dello spirito critico, formazione di cittadini attivi.

I quattro pilastri del Centro Studi Aurora

Promuovere e coordinare iniziative di ricerca e formazione in diversi ambiti del sapere. Produrre contenuti culturali e scientifici coerenti con i principi etici e intellettuali dell’Associazione Aurora. Sostenere progetti editoriali e divulgativi che favoriscano il dialogo aperto e costruttivo. Costruire una rete di studiosi, professionisti e cittadini impegnati nel rinnovamento culturale e sociale.

Riconoscimento ufficiale

Il Centro Studi Aurora è riconosciuto come strumento operativo dell’ente del Terzo Settore “Associazione Aurora”, abilitata alla ricezione del 5×1000, e agisce come organo di promozione, ricerca e diffusione della missione culturale dell’Associazione.

A chi ci rivolgiamo

Il Centro Studi Aurora è aperto a chi desidera superare i confini dell’accademia per un sapere che diventa servizio e responsabilità.

È un luogo per chi vuole affinare il proprio sguardo sul mondo, partecipare attivamente alla vita culturale e contribuire alla costruzione di una società più giusta, forte e consapevole.

Ti aspettiamo domenica 19 ottobre, ore 17.00, per condividere insieme questo passo storico per la Comunità Aurora e per il territorio di Campello sul Clitunno.”