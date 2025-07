Inaugurato il nuovo Parco pubblico di San Giacomo

“Fin dall’inizio abbiamo girato girato tutte le frazioni vedendo tante situazioni di degrado. A San Giacomo quest’area era in condizione di abbandono, uno spazio dalle grandi potenzialità non vissuto dai cittadini. Aver realizzato un progetto così bello e così ben fatto, vedere così tante famiglie viverlo ed i bambini e le bambine giocarci, per noi vuol dire aver centrato l’obiettivo, aver migliorato la vita di una comunità”.

Così ieri il sindaco Andrea Sisti in occasione dell’inaugurazione del nuovo parco pubblico di San Giacomo, un intervento di rigenerazione urbana iniziato nella primavera 2023 e finanziato con il fondo complementare PNRR dedicato alle aree colpite dal sisma per un importo di € 830.587,50. “è stato fatto un ottimo lavoro – ha aggiunto il sindaco – Ringrazio i dirigenti Vincent Ottaviani e Sara Spitella che si sono avvicendati alla guida del Dipartimento, l’ingegnere Fabio Ceccarelli che ha seguito i lavori, il progettista Daniele Baffo e le ditte Agricola F.lli Annibali s.r.l. e Gardenland di Bocci Novello per la loro professionalità”.

All’incontro, che ha segnato l’apertura al pubblico del parco, sono interventi anche le assessore Manuela Albertella e Agnese Protasi e il consigliere regionale Stefano Lisci.

“Il nostro intento è quello di aiutare le zone periferiche, attraverso questi interventi di riqualificazione, a recuperare luoghi e spazi non utilizzati – ha spiegato l’assessora Albertella – Avere un parco come questo dove poter stare insieme, dove le diverse generazioni possono condividere tempi ed esperienze aiuta a vivere una dimensione più propria per una comunità”.

L’intervento ha permesso di migliorare l’accessibilità, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale attraverso scelte progettuali, l’utilizzo di materiali e l’impiego di tecnologie green come per l’area giochi realizzata secondo i principi dell’economica circolare (CAM) e nel rispetto del Green Public Procurement (GGP).

“I bambini e le bambine che giocano e si divertono ci restituiscono lo spirito ed il significato profondo di questo progetto – sono state le parole dell’assessora Protasi – In passato gli alunni e le alunne della primaria di San Giacomo hanno più volte avanzato proposte e presentato progetti per questa area. Credo loro saranno i primi custodi di questo Parco”.

È stato poi il consigliere regionale Stefano Lisci ad annunciarne l’intitolazione:”A settembre intitoleremo questi spazi a due persone importanti di questa comunità e di San Giacomo, due amanti dello sport e due grandi cittadini: Geremia Duranti e Francesco Cesarini. Io penso che una comunità che si rispetti, per andare avanti nel futuro debba sempre ricordare le persone importanti del passato“.

Insieme alla sistemazione delle alberature, delle nuove sedute in pietra di travertino e alla nuova illuminazione pubblica al led, nel Parco sono stati realizzati un campo di padel, un campo di volley la pavimentazione in masselli, i percorsi pedonali interni, l’area giochi in pavimentazione anti-trauma e sono stati istallati nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata). Presente anche l’impianto di irrigazione e una nuova pavimentazione del parcheggio di via San Marino con la relativa segnaletica orizzontale e verticale.