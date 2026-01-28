Si è tenuta ieri sera, martedì 28 gennaio alle ore 20:15, l’inaugurazione del centro GDMI (

Si è tenuta ieri sera, martedì 28 gennaio alle ore 20:15, l’inaugurazione del centro GDMI (Ginnastica Dinamica Militare Italiana) presso la palestra della Scuola Media Statale Alessandro Manzoni in Via Nursina 10 a Spoleto.

L’iniziativa porta nella città umbra un metodo di allenamento innovativo basato sulla ginnastica funzionale a corpo libero, che si distingue dalle tradizionali palestre commerciali per il suo approccio scientifico e progressivo al movimento naturale del corpo umano.

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore allo sport del Comune di Spoleto, Federico Cesaretti, che ha voluto sperimentare personalmente il metodo GDMI allenandosi insieme ai partecipanti, dimostrando interesse e vicinanza a questa nuova realtà sportiva del territorio. “Accogliamo con grande piacere l’apertura di un nuovo centro sportivo nella nostra città. Riuscire a coinvolgere giovani e meno giovani in percorsi finalizzati a migliorare il benessere fisico e vedere così tanto entusiasmo intorno ad iniziative come questa non può che essere un elemento positivo. Come amministrazione comunale cerchiamo di essere un punto di riferimento per le società sportive che operano nel territorio spoletino”.

GDMI prende ispirazione dai metodi di preparazione fisica delle forze armate italiane, rendendoli accessibili a civili di ogni età e livello di forma fisica. Non si tratta di allenamento militaresco, ma di un sistema che privilegia movimenti funzionali, equilibrio, coordinazione e progressione rispettosa dei tempi individuali.

“Non è fitness commerciale basato su macchinari isolati, ma un ritorno all’essenziale: insegnare al corpo a muoversi come è naturalmente predisposto a fare”, spiega Jennifer Gianessi, Responsabile UMBRIA di Ginnastica Dinamica Militare Italiana. “Siamo 60.000 praticanti in tutta Italia e la maggior parte di chi inizia è sedentaria o non si è mai allenata. L’approccio è inclusivo e basato sulla community, non sulla competizione”.

Calendario e informazioni pratiche

Le attività si svolgeranno con cadenza bisettimanale ogni martedì e giovedì alle ore 20:15 presso la palestra della Scuola Media Manzoni in Via Nursina 10.

Le lezioni di prova sono ammesse su prenotazione contattando l’istruttore di zona Sandro Gasperini al numero 347 3006166. È prevista una quota assicurativa obbligatoria di 10 euro, come da normativa italiana sulle attività sportive.

L’apertura del centro GDMI rappresenta un’opportunità per i cittadini spoletini di avvicinarsi a una disciplina che privilegia il benessere funzionale e il movimento consapevole, in un contesto aggregativo e non competitivo.

Per ulteriori informazioni:

Istruttore di zona: Sandro Gasperini – Tel. 347 3006166

Responsabile Regionale Umbria: Jennifer Gianessi – Tel. 340 2148389

Sito web: www.gdmi.it

