Inaugurate le nuove aree camper di Spoleto, sono 43 le piazzole disponibili

18 in via del Tiro a Segno e 25 in via Fratelli Cervi per un costo di circa € 130.000

Sono state inaugurate questa mattina le due nuove aree camper di via del Tiro a Segno e via Fratelli Cervi, immediatamente fruibili per il weekend di Pasqua. I lavori, realizzati dalla ditta Paolo Murasecco S.r.l. per un importo complessivo di circa € 130.000,00, hanno permesso la realizzazione di 43 piazzole (25 in via Fratelli Cervi e 18 in via del Tiro a segno), ossia 13 in più rispetto a quanto originariamente previsto.

“Finalmente apriamo al pubblico due aree destinate ad accogliere i camperisti che decideranno di venire a visitare la nostra città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Si tratta di un intervento, iniziato nel 2020, grazie al quale siamo riusciti a recuperare tutti gli spazi disponibili garantendo una capacità maggiore rispetto a quanto previsto due anni fa”.

Nelle due aree è possibile effettuare lo scarico e carico dell’acqua e, tramite i parcometri presenti, il pagamento della sosta. Il costo in questa prima fase sarà di 8 euro al giorno. L’installazione delle colonnine per la ricarica dell’energia elettrica e di un sistema automatizzato di accesso all’area, similare a quelli già in uso nei parcheggi di struttura della Posterna e di Spoletosfera, sarà ultimato entro la metà del mese di giugno.

L’area di via del Tiro a segno ha una estensione di circa mq. 2.200, nella sono state realizzate 10 piazzole di sosta (m. 8x 4), di cui una leggermente più grande (m 8×5) da riservare ai disabili. L’ingresso e l’uscita dei mezzi avverranno dal passo carrabile di via del Tiro a Segno, dal quale sarà possibile raggiungere l’ingresso all’area attrezzata riservata ai camper.

L’area in via F.lli Cervi, dove sono state realizzate 20 piazzole di sosta di cui 2 da riservare ai disabili, ha invece un’estensione di circa mq. 2.800. L’accesso e l’uscita dei mezzi sarà possibile da via San Tommaso.