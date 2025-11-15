Inaugurata la XXI edizione del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi”

È stato lo splendido salone d’onore di Palazzo Leti Sansi sede del Consorzio della Bonificazione Umbra a fare da cornice a Spoleto all’evento inaugurale della XXI edizione del “Corso di Giornalismo Walter Tobagi. Per una cultura dell’informazione. Dalla carta stampata alle nuove tecnologie”. La conferenza inaugurale, incentrata sul giornalismo in relazione ai nuovi strumenti tecnologici, è stata tenuta dai giornalisti Riccardo Oldani e Carlo Casoli sul tema “Giornalismo e Intelligenza Artificiale: Allarme Informazione?”. Ad introdurre l’argomento, con un affondo su etica e giornalismo, portando i saluti di Luca Benedetti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, è stata la giornalista Donatella Miliani. A sostituire Simonetta Marucci, nuova presidente Associazione “Amici di Spoleto” Ets, il vice Umberto de Augustinis ha posto l’accento sulle questioni relative alla ricerca della verità e al tema della manipolazione. Per i saluti istituzionali, in rappresentanza del Comune di Spoleto, è quindi intervenuta Luigina Renzi, assessore alla formazione, che ha parlato della necessità di verificare le fonti, così come, a seguire, in rappresentanza del Consiglio direttivo dell’Associazione Amici di Spoleto, ha ribadito Mario Lucidi.

Il Corso di giornalismo Walter Tobagi, coordinato da Antonella Manni, coinvolge gli studenti delle scuole medie superiori della città ed è organizzato dall’Associazione Amici di Spoleto Ets per ricordare la figura del giornalista Walter Tobagi, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano da un commando terroristico il 28 maggio 1980. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Spoleto, la Rocca Albornoz e Museo del Ducato di Spoleto, con l’Associazione Stampa Umbra, con Unione Stampa Periodica Italiana e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”.

L’iniziativa prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi elaboreranno podcast, sperimenteranno la realizzazione di servizi giornalistici radiofonici e televisivi oltre a contribuire ad una pubblicazione giornalistica di carta stampata come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”.

Questa edizione dell’iniziativa vede la partecipazione dell‘Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con due classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli e Simona Del Bello, e tre classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” del Liceo scientifico attraverso la formula dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), referente la professoressa Paola Salvatori, grazie alla rinnovata convenzione tra la scuola e la Valle Umbria Servizi s.p.a. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi elaboreranno una pubblicazione giornalistica, come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”, dedicata alle attività e ai progetti sul territorio della stessa Valle Umbria Servizi.

Il Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi si avvale anche della collaborazione della Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia.

Il Corso, si svilupperà in un laboratorio di giornalismo scritto per la prima annualità, mentre la seconda annualità del Corso comprende seminari sul giornalismo online (realizzato in collaborazione con USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, tenuto da Sara Cipriani, vice segretario generale Uspi e direttore Tuttoggi.info) al quale seguono lezioni sul giornalismo radiofonico (con Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo (Antonella Marietti del Tg regionale della Rai, avvalendosi del supporto tecnico di Alessandro Pratelli con la collaborazione di Enrico Carletti) per la realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni con Sara Galardini del Comune di Spoleto, insieme a Davide Fabrizi capo ufficio stampa del Comune di Spoleto, per la prima annualità comprenderà incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Italo Carmignani (vicecaporedattore del Messaggero Umbria), Roberto Conticelli (già capo redattore de La Nazione Umbria), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info) e Francesco de Augustinis che presenterà ad alcune classi i suoi documentari di inchieste sull’ambiente oltre a Davide Fabrizi dell’Ufficio Stampa del Comune di Spoleto che terrà una lezione sulla comunicazione istituzionale.

Per la fine del Corso i ragazzi produrranno un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, mentre i partecipanti alla seconda annualità realizzeranno una trasmissione televisiva. I lavori svolti dalle scuole coinvolte nel Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” saranno presentati nell’ambito di un evento che si terrà giovedì 28 maggio 2026, ricorrenza della uccisione di Walter Tobagi.

In occasione della cerimonia conclusiva, all’autore (o agli autori) dell’elaborato ritenuto più incisivo e originale tra quelli realizzati dai ragazzi del Corso “Tobagi” della prima annualità (giornalismo scritto), l’Associazione Amici di Spoleto attribuirà un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso. All’elaborato che sarà ritenuto dai coordinatori di particolare interesse, verrà invece attribuito un riconoscimento in ricordo di Walter Tobagi.

Quale tema conduttore degli elaborati, quest’anno, in accordo con il Comune di Spoleto si propone una citazione tratta da Eugenio Montale (Auto da Fé, 1966): “L’importante è di sapere se l’uomo sarà il padrone del suo avvenire o se l’avvenire sarà padrone dell’uomo. Tertium non datur. La prima ipotesi è il progresso, la seconda è la catastrofe”.