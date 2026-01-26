Inaugurata la sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia di Eggi

È stata inaugurata questa mattina la sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia di Eggi che, da gennaio 2026, ha ampliato l’offerta dei servizi 0-3 anni del Comune di Spoleto per un totale di 10 nuovi posti.

Il servizio, frutto di un percorso di co-progettazione avviato dall’Ente che ha coinvolto il primo Circolo Didattico, la Cooperativa Sociale “Il Cerchio” e l’Ufficio Scolastico Regionale, è rivolto ai bambini e alle bambine che hanno un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi. All’interno della struttura ci sono spazi dedicati alla sezione Primavera e uno spazio condiviso per le attività che è possibile svolgere insieme ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola dell’Infanzia.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, l’assessora al Benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi, il dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Fabiano Paio, Andrea Bernardoni, Responsabile Legacoop Sociali Umbria, Alberto Bonfigli, direttore amministrativo della Cooperativa Sociale “Il Cerchio” e Norma Proietti, dirigente del I Circolo Didattico di Spoleto.

“La sezione Primavera dell’Infanzia di Eggi è stata aperta il 7 gennaio scorso ed è stato per tutti coloro che hanno lavorato al progetto un nuovo inizio, la realizzazione di un sogno reso possibile grazie all’impegno e alla disponibilità di tanti – sono state le parole dell’assessora Renzi – Dietro a tutto ciò c’è stato un lavoro di co-progettazione importante che permette oggi di fare di questa struttura un punto di riferimento per le famiglie. Parallelamente seguiamo con grande interesse il lavoro che sta portando avanti la Regione Umbria e l’assessore Barcaioli in prima persona, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, sul fronte del regolamento regionale per lo 0-6”.

Nel corso dell’intervento l’assessora Renzi ha ringraziato, tra gli altri, la coordinatrice pedagogica del Comune di Spoleto Maria Paola Fedeli, il cui supporto tecnico è stato fondamentale per la realizzazione della sezione Primavera.

“Quello che inauguriamo oggi è un pezzo di futuro che prende forma nel territorio spoletino – ha dichiarato l’assessore regionale Fabio Barcaioli – Ringrazio l’assessora Renzi per averlo ricordato. Stiamo lavorando, insieme ai coordinatori pedagogici delle diverse Zone Sociali al regolamento regionale dello 0-6 che segnerà una svolta in questo ambito educativo. Anche sotto questo aspetto la collaborazione con il Terzo Settore può essere di grande aiuto per garantire l’apertura ed il miglioramento dei servizi. Vogliamo superare la stagione dei bonus, con scelte più strutturali e strutturate che siano veramente di supporto per le famiglie umbre”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Fabiano Paio

“Tutto questo si realizza solo attraverso la volontà di tutti i soggetti coinvolti. Insieme alla Regione stiamo portano avanti la stesura del nuovo regolamento per lo 0-6, finalizzato anche ad organizzare al meglio i servizi nel territorio. Importante è stata anche la disponibilità dimostrata dalla collega Norma Proietti. Lo 0-6 si costruisce innanzitutto con le persone, senza le quali tutto rischia di rimanere sulla carta. Spoleto ha dimostrato di avere una volontà in questo senso”.



“Questa sezione Primavera è il frutto di una co-progettazione a più livelli. Devo sottolineare anche l’importante lavoro svolto da parte dal personale educativo: abbiamo costruito un percorsi che va al di là della scuola – ha aggiunto la dirigente scolastica Norma Proietti – Tutto questo è stato realizzato in una struttura donata dalla Fondazione Rava dopo il sisma del 2016. è importante ricordarlo perché a Eggi si è riusciti in questi anni a mantenere vivo un presidio di istruzione”.

“Oggi è sicuramente un giorno positivo e bello per tutti, soprattutto per i bambini e le famiglie, perché la scuola risponde ad un bisogno – ha sottolineato Andrea Bernardoni, Responsabile Legacoop Sociali Umbria – La collaborazione che ha portato a questo risultato è un valore che dobbiamo impegnarci tutti a costruire e alimentare, così come la messa in pratica della co-progettazione, che è stata possibile perché abbiamo applicato e reso operativa una norma regionale”.

Presenti alla cerimonia la sindaca di Campello sul Clitunno, Simonetta Scarabottini, la dirigente del Comune di Spoleto, Dina Bugiantelli, la coordinatrice pedagogica della Zona Sociale n. 9, Maria Paola Fedeli, l’ex dirigente scolastica e assessore all’istruzione del Comune di Spoleto durante la sindacatura di Daniele Benedetti, Battistina Vargiu, Maria Vittoria Ciamarra e Sergio Bocchini della Proloco Amici di Eggi.