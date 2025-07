Inaugurata la piscina comunale di Castel Ritaldi

Un bagno di folla ha salutato il nuovo corso dell’impianto natatorio fortemente voluto dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale

“Un sogno che diventa realtà”, così una emozionata Elisa Sabbatini, Sindaco di Castel Ritaldi, ha definito la rinnovata piscina comunale, inaugurata ieri pomeriggio alla presenza delle autorità provinciali e regionali e al cospetto di tanti concittadini, segno evidente di quanto l’impianto natatorio sia nel cuore e nelle loro aspettative.

Un restyling profondo ed accurato, per tanti versi un vero e proprio rifacimento, tutto all’insegna del wellness per giovani e famiglie: completamente nuovo il parco pompe e tutto il comparto tecnologico, messi a norma gli spogliatoi e tutta l’area bar, nuova la vasca idromassaggio, ampliati e riprogettati gli spazi verdi e le aree relax. Naturalmente nuovi di zecca lettini, ombrelloni, sdraio e bellissimi gazebo, subito molto apprezzati specialmente dai giovani.

Un lavoro importante, che si inserisce in un quadro di interventi più grande, che va dal rifacimento del viale dì ingresso alla piazza principale del capoluogo, che sta immediatamente sopra la piscina, alla sistemazione della parte diametralmente opposta, stabilizzata con un intervento di consolidamento tramite micropali e sottofondazioni.

Un lavoro iniziato dalla precedente Amministrazione, sempre guidata dalla Sindaca Sabbatini, e conclusosi adesso, dopo cinque anni di un lavoro durissimo, non privo di grandi difficoltà e imprevisti tecnici che ne hanno allungato i tempi di consegna.

Nel suo discorso il Sindaco ha voluto ringraziare tutti, dagli Uffici Comunali, che hanno affrontato con competenza e abnegazione il carico di lavoro collegato alla realizzazione di questa opera, alle ditte esecutrici dei lavori, alla ProLoco di Castel Ritaldi, che gestirà l’impianto in via provvisoria da qui a fine estate, in attesa dell’assegnazione definitiva tramite gara di aggiudicazione, nelle persone del Presidente Angelo Gelmetti e dell’infaticabile Massimo Buzzelli che si è prodigato in un autentico tour de force per risolvere piccoli e grandi imprevisti dell’ultimo minuto.

Importanti interventi sono stati fatti dal Presidente Provinciale Massimiliano Presciutti, che si è complimentato con l’Amministrazione per l’egregio lavoro svolto, del Consigliere Regionale Paola Agabiti Urbani, che già da ex assessore regionale ha dimostrato il proprio attaccamento a questa parte dell’Umbria, e del Presidente della Proloco Angelo Gelmetti, che ha spiegato le ragioni di questa gestione temporanea della piscina sottolineando come la mission della Proloco e del suo Direttivo, sia quella di concorrere sempre e comunque al bene della collettività.

Significativo il gesto del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia, Enzo Tonzani, che ha donato alla piscina un defibrillatore, così come la benedizione del Parroco Don Vito Stramaccia, che ha invitato tutti a godersi la piscina e a rispettarla sia nella struttura e nelle dotazioni, sia nelle persone che se ne prenderanno cura.

A seguire un momento conviviale,l che ha concluso l’emozionante pomeriggio con appuntamento per tutti a domani, sabato 26 luglio, per il primo giorno effettivo di apertura della bellissima piscina che, oltre ad essere un nuovo punto di aggregazione sociale, costituisce un prezioso supporto alle strutture ricettive del Comune ovvero al turismo che resta uno dei volani dell’economia locale.