Tanti artisti da Spoleto e dell’Umbria in via del Mercato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ieri a Spoleto è stata inaugurata la mostra Artisti contro la guerra. Gli autori che hanno contribuito alla mostra con le loro opere sono vari, provenienti da Spoleto e dall’Umbria. Metelli, Bizzarri Moreno, Fucchi, Titta, Sagrestani, Garofalo, Natalizi, Brunetti.

In tanti hanno voluto partecipare all’ inaugurazione di una momento culturale che unisce nella nostra città, arte e richiesta di pace nel nome del diritto di ogni popolo alla libertà. La mostra aperta fino a martedì prepara un evento come il giorno della memoria della liberazione dai nazifascisti a Spoleto, che si terrà in Piazza del Comune martedì 14 giugno alle ore 18.

Nei giorni in cui artisti, scrittori, sportivi, sono banditi, perché colpevoli di essere russi, secondo la non mai morta politica della caccia alle streghe, che colpì a suo tempo figurare di grandissimo prestigio come Chaplin, con questa iniziativa veniamo a ricordare che diritto alla libertà di espressione e impegno per fermare la guerra Russia NATO in Ucraina sono la stessa cosa.

Associazione culturale CASA ROSSA