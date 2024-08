Inaugurata a Villa Redenta di Spoleto la 24esima edizione della Festa del Volontariato

Inaugurazione “bagnata”, ma comunque molto partecipata, per la 24esima edizione della Festa del Volontariato di Villa Redenta, in corso fino a sabato 31 agosto a Spoleto. A dare il via all’evento che vuole celebrare il mondo del volontariato sotto varie sfaccettature è stata la “cena sotto le stelle”, che ha visto la presenza di oltre 150 persone, tra cui la consigliera provinciale Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia (che da 17 anni mette a disposizione gratuitamente il parco di Villa Redenta per l’evento), il vicesindaco di Spoleto Stefano Lisci accompagnato dalle assessore Manuela Albertella ed Agnese Protasi, e i consiglieri comunali Federico Cesaretti e Vania Buffatello.

“La festa del Volontariato promossa dalle associazioni MilleMani inSIemeVola Odv e Movimento Rangers, – ha detto la consigliera provinciale Erika Borghesi – rappresenta un appuntamento molto atteso e particolarmente sentito dalla comunità spoletina. La 24esima edizione è un traguardo importante, che testimonia la crescita di questa iniziativa e della associazioni che aderiscono ad un programma ambizioso e ricco di eventi. Sono 17 anni che, con grande soddisfazione, la Festa del Volontariato si svolge nel parco di Villa Redenta, questo a sottolineare il dovere che hanno le istituzioni di sostenere iniziative di grande spessore sociale, che sono occasioni di incontro e confronto fra diverse generazioni. Colgo l’occasione per ringraziare le associazioni e i tanti volontari per l’impegno quotidiano a favore della solidarietà in tutte le sue sfaccettature”.

Per il Comune di Spoleto è intervenuto il vicesindaco Stefano Lisci, guardando già alla prossima edizione della manifestazione, che sarà la 25esima: “Tutti insieme ci dobbiamo prendere l’impegno di promuovere il prossimo anno una festa veramente grande, se lo merita padre Modesto che con queste associazioni e con queste persone ha fatto un grandissimo lavoro, ha lasciato un qualcosa che rimane e che rimarrà nel futuro. Noi come amministrazione comunale noi ci saremo”.

La Festa del Volontariato entrerà oggi (mercoledì 28 agosto) nel vivo con l’incontro, alle ore 17, di presentazione del tema di questa edizione, del fine solidale, delle associazioni partecipanti e con l’inaugurazione della mostra di Luca Cisternino. Durante i pomeriggi della manifestazione sarà allestito anche il mercatino del riciclo di Cittadinanzattiva. Alle 17,30, per tutti i bambini, la tradizionale Caccia al tesoro nel Parco di Villa Redenta, a cura del Movimento Rangers. Alle 20,30 nell’area palco ci sarà la baby dance, a cui seguirà, dalle 21, “A tutta zumba!”, con il gruppo della Pro loco di San Martino in Trignano. Dalle 21,30, quindi, il concerto di musica rock de “Il Circo Abusivo”.

Giovedì 29 agosto, dopo l’apertura degli stand, del bar del sorriso, del laboratorio di Nonno Luciano e della mostra dalle 16,30 in poi, ci sarà l’esibizione dell’asd Compagnia Arcieri del Bosco Sacro. Nell’area stand, inoltre, sarà attivo il “Repair cafè” a cura del Repair cafè di Perugia in collaborazione con Cittadinanzattiva: chiunque potrà portare dei piccoli elettrodomestici che non funzionano più e che verranno riparati gratuitamente dai volontari. Per tutto il pomeriggio ci saranno poi laboratori e giochi per bambini. Alle 17,30 sarà presentato il libro “La casa è il tuo ambiente, l’ambiente è la tua casa”, a cura dell’associazione Umbria Sensibilità chimica multipla Odv, un focus su una malattia che in pochi conoscono e da cui sempre più persone sono affette. Dalle 20,30 il consueto appuntamento con la baby dance, a cui seguirà la Zumba con Jessica della palestra X2. Dalle 21,30 è previsto il concerto della cover band “LogaRitmo”.

Venerdì 30 agosto, alle 16,30 l’apertura degli stand, del bar del sorriso e della mostra, mentre alle 17,30 per tutti i bambini ci sarà il “Picnic letterario” nel prato, per un pomeriggio di merenda e letture per tutte le età. Alle ore 18 nell’area stand è in programma il seminario, a cura di Anffas per loro, “Il progetto di vita: individuale e partecipato!”, un approfondimento sulla normativa legata al progetto individuale per le persone con disabilità. Dalle 19,30 spazio alla musica con il concerto della Sbrock Band; dopo la baby dance alle 20,30 si riprenderà con l’esibizione del gruppo “Cooperazione rock”.

Sabato 31 agosto, dopo l’apertura di stand, bar e mostra alle 16,30, è in programma il “Bolle di sapone party”. Alle 17,30 l’associazione Peter Pan proporrà l’incontro “Conoscere la diversità: il nostro impegno per l’inclusione”. Dopo la baby dance alle ore 20, inizierà la serata “Musica in movimento”, con l’esibizione dei gruppi di hip hop delle palestre Unique e X2 ed estratti di musical e performance teatrali della Formidable Music Dance School.

La conclusione della 24esima Festa del Volontariato sarà affidata, domenica 1° settembre, alla santa messa di ringraziamento alle ore 11 presso la chiesa di Santa Rita, presieduta dall’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. Sarà l’occasione per ricordare padre Modesto Paris, fondatore degli enti promotori MilleMani inSIemeVola Odv e Gruppo Rangers Grsp Spoleto, già parroco di Santa Rita, prematuramente scomparso a causa della Sla nel 2017.

Hanno aderito alla 24esima edizione della Festa del Volontariato le associazioni: AIDO, ANFFAS Per Loro, Associazione culturale X – Per Giovani e Vecchi neuroatipici, Associazione italiana Assistenza Spastici (AIAS), Associazione italiana Sclerosi Multipla (AISM), Associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla Odv, Cittadinanzattiva, Emergency, I miei tempi, Il Girasole, Miloud, Peter Pan, Volontariato Vincenziano, Nonno Luciano. Collaborano inoltre: Azzurra Soc. Cooperativa Sociale, Centro di solidarietà “D. Guerrino Rota”, Coop. Fattoria Sociale, Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Pietra e d’Acqua”.

La Festa del Volontariato gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto. L’evento rientra nel progetto “Avere il Sole dentro”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.