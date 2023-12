In vigore il regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci sulla sanità

Su impulso dei sindaci dei comuni di Spoleto e Terni, Andrea Sisti e Stefano Bandecchi, l’approvazione è arrivata dopo otto anni dall’entrata in vigore del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11).

È entrato in vigore il regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, approvato lo scorso 6 dicembre a Palazzo Spada, sede del Comune di Terni.

“Si tratta di un documento che ha un grande valore nel quadro dei processi di formazione delle politiche sanitarie nella nostra Regione. Aver approvato il regolamento significa aver dato gambe ad un organismo di rappresentanza molto importante per i Comuni in ambito sanitario – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti, tra i primi a considerare necessaria l’attivazione della Conferenza dei Sindaci prevista dall’art. 8 della Legge regionale n° 11/2015 – In questo modo gli Enti Locali potranno esprimersi collegialmente non solo sull’efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari e socio-sanitari, incidendo in questo modo sulla valutazione annuale del direttore generale da parte della Giunta regionale, ma anche fornire il proprio parere sul progetto di Piano sanitario regionale”.

La prima seduta della Conferenza dei Sindaci si terrà mercoledì 20 dicembre, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Spada (Comune di Terni) per l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Rappresentanza.