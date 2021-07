In vendita i biglietti della 75ma Stagione Lirica Sperimentale

Dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria

Sul sito di Ticket Italia, al via la vendita dei biglietti della 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, che avrà inizio in agosto con la consueta kermesse musicale EINE KLEINE MUSIK 2021 – GIOVANNI SEBASTIANO di Gino Negri al Teatro Caio Melisso [spettacoli: venerdì 6 agosto ore 18.00, sabato 7 agosto ore 18.00 e ore 20.30], in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Nel mese di settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale della stagione con l’opera THE RAPE OF LUCRETIA, di Benjamin Britten – in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 3 e sabato 4 settembre alle ore 21.00 e domenica 5 settembre ore 17.00 – a cui seguirà l’ormai tradizionale appuntamento degli Intermezzi del ‘700 che quest’anno vedrà protagonista L’AMMALATO IMMAGINARIO di Leonardo Vinci, sempre al Teatro Caio Melisso nei giorni venerdì 10 e sabato 11 settembre alle ore 21.00 e domenica 12 settembre ore 17.00. Confermato per mercoledì 15 settembre alle ore 21.00, presso il Complesso di Villa Redenta, l’appuntamento con la serata di Operalieder intitolata quest’anno L’AMORE DA LONTANO.

Concluderà il cartellone della 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria il nuovo allestimento della MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 settembre alle ore 20.30 e domenica 19 settembre alle ore 17.00.

In occasione dei 75 anni di attività l’Istituzione organizzerà inoltre specifiche iniziative, tra cui il CONCERTO CELEBRATIVO DEI 75 ANNI DI ATTIVITÀ che si terrà il 9 settembre al Teatro Nuovo di Spoleto.





I BIGLIETTI DELLA STAGIONE E DEL CONCERTO CELEBRATIVO SONO IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link : https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni: 338.8562727 oppure www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Sono inoltre in programma ulteriori concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto, presso l’Arena Collicola nel cortile dell’omonimo palazzo a Spoleto, dal 23 luglio al 18 agosto:

– “TRA TRAGEDIA E COMMEDIA – 1° Programma” che si terrà venerdì 23 luglio 2021 ore 19.00;

– “TRA TRAGEDIA E COMMEDIA – 2° Programma” (sabato 31 luglio 2021 ore 19.00);

– “ITALIA, ITALIAE” (martedì 3 agosto 2021 ore 21.00);

– “L’OPERA AL DI LÀ DEI CONFINI” (venerdì 13 agosto 2021 ore 21.00);

– “TRA I SENTIERI DEL BUFFO” che si terrà mercoledì 18 agosto 2021 ore 19.00 e prevedrà un intervento del neo-condirettore artistico del Teatro Lirico Sperimentale Enrico Girardi.

Protagonisti i cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, accompagnati al pianoforte dai maestri Lorenzo Masoni e Luca Spinosa.

Per informazioni e prenotazioni DEI CONCERTI scrivere a biglietteria@tls-belli.it o chiamare il numero 338.8562727.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per i 75 anni di attività.