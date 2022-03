In uscita il nuovo libro dei Borgowriters

“In tutti i sensi – Quindici storie di oggi”



“In tutti i sensi – Quindici storie di oggi” è il nuovo libro dei Borgowriters, il gruppo di lettura e scrittura spoletino afferente all’Associazione Teude.

Il libro, che riunisce in un unico volume le opere di quindici autori amatoriali, sarà presentato domenica 20 marzo presso il Creative Hub Cantiere Oberdan, in Piazza San Gabriele dell’Addolorata, Spoleto (PG), alle ore 18.

La pubblicazione, patrocinata dal Comune di Spoleto, che in questo format giunge alla sua terza edizione, si presenta come una raccolta di racconti brevi, poesie, fumetti e fotografie di autrici e autori spoletini. Ecco i nominativi: Anna Rita Antonelli, Davide Calabrese, Enrico D’Angerio, Roberto D’Orsi, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti, Carlo Laureti (Carlau), Leggolandia, Simone Mattioli, Moreno Orazi, Enrico Petrioli, Giacomo Ramaccini, Roberto Rapastella, Gabriella Sabbioni e Raffaella Torlini.

Ai quindici autori, in realtà, se ne aggiunge un sedicesimo: Properzio Raus che ha curato l’immagine di copertina e la veste grafica dell’intera pubblicazione.

È una raccolta di storie per parole e immagini che non fa riferimento ad un unico tema o genere letterario, né tanto meno ad un medesimo registro narrativo o mezzo espressivo.

“Vale la pena leggere ogni riga, osservare ogni immagine, scrutare ogni tratto di matita per godere appieno di questo magnifico lavoro corale, significativo innanzitutto perché fortemente voluto, desiderato, compiuto.” Queste le parole dell’Assessore Danilo Chiodetti nella presentazione del libro, che ha poi aggiunto “Serve immergersi totalmente in quella che nasce come esperienza locale per cogliere in definitiva un grido di passione che punta a coinvolgere tutti.”

Il volume è autoprodotto dalla sezione letteraria i Borgowriters di Teude, associazione che già da un anno ha ampliato il proprio raggio d’azione, rispetto al target iniziale, includendo oltre al fumetto e alla sezione di scrittura e lettura, le sezioni di teatro e di fotografia.

Il libro sarà disponibile al pubblico alla presentazione e dal 21 marzo sarà in vendita presso la libreria Ubik in Corso Garibaldi a Spoleto.