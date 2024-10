In uscita a ottobre “Vivere il lutto”, il libro di Valentina Tatti Tonni. Le prime presentazioni in Umbria

Non solo dolore ma restituzione, è così che la giornalista e scrittrice Valentina Tatti Tonni – autrice del libro di poesie “Vivere il lutto” in uscita a ottobre per Affiori, del marchio Giulio Perrone Editore – ha inteso la scrittura di questa sua prima raccolta poetica.



Le prime presentazioni avverranno in Umbria: venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 17.30 presso la sala conferenze della Fondazione Loreti Onlus a Campello sul Clitunno con la partecipazione, tra le altre, della psicologa Leda Carciofi, e sabato 26 ottobre 2024 alle ore 17.30 presso la sala affrescata del I piano della Biblioteca “Carducci” di Spoleto con l’amichevole partecipazione, tra le altre, della presidente nazionale di Cittadinanzattiva Anna Rita Cosso; in entrambi i casi sarà Laura Frascarelli a leggere e interpretare alcune poesie scelte tratte dal libro.



“Se questo libro potrà aiutare anche solo una persona, allora ne sarà valsa la pena” esordisce Tatti Tonni nel sottolineare il duplice obiettivo del libro, “non solo per ciò che riguarda la condivisione di questa esperienza verso chi sta affrontando una sofferenza simile e può forse trarne qualche beneficio, ma anche per un desiderio più grande che concerne la possibilità di ampliare e approfondire la ricerca sul cancro”. La speranza che si cela dietro questa raccolta poetica è allora ben più ambiziosa di quel che potrebbe sembrare, dato che parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’AIRC.



“Al di là dell’affetto che le persone hanno e stanno dimostrando nei miei confronti per l’uscita del libro – ci spiega infatti l’autrice – mi piacerebbe se attraverso la nostra storia potesse nascere un percorso o una sorta di Rinascimento collettivo sulla consapevolezza alla perdita che tutti noi attraversiamo almeno una volta nella vita ma che spesso non sappiamo comunicare”. Sulla scia della medicina narrativa la scrittura terapeutica può effettivamente migliorare l’elaborazione del lutto, anche nel rapporto con gli altri, verso un’evoluzione del trauma che allora può essere gestito e non solo subito.



E’ così che il ciclo di incontri Letture per Anna diventa, guidati da un nome proprio di persona appartenuto ad una donna realmente esistita – Anna Tonni morta il 25 ottobre 2021 a causa di un tumore raro e aggressivo -, un distintivo di coraggio.

“Non voglio che questa testimonianza si esaurisca in un’autocelebrazione egoriferita perché non è questo il senso – prosegue l’autrice -, ciò che mi preme fare invece è sfruttare il potenziale di questo libro per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della morte che è spesso ancora vista come un tabù e sulle sue conseguenze per chi vi sopravvive”. Una (re)azione spirituale ed emotiva attraverso parole scritte e parlate, è questo dunque l’auspicio profondo che sta alla base di Vivere il lutto.



Il libro può essere ordinato nella propria libreria di fiducia oppure sui canali di distribuzione online (Ibs, Feltrinelli, Mondadori, etc.) e anche sul sito dell’editore.