In stato di ebbrezza, si addormenta sull’auto in mezzo alla carreggiata. La Polizia di Stato denuncia un 38enne

È successo a Piazza D’armi

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio a Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Spoleto sono intervenuti in piazza D’Armi dove era stato segnalato un veicolo fermo sulla carreggiata ed un uomo, seduto al posto di guida, in evidente difficoltà.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori si sono avvicinati al veicolo per prestare soccorso al conducente, constatando, però, che questo, in evidente stato di ebbrezza, si era addormentato al volante.

Dopo averlo svegliato, gli agenti hanno chiesto all’uomo di esibire la patente ma il conducente ha dichiarato di non averla con sé, adducendo delle giustificazioni poco attendibili.

Accertato che il 38enne era titolare di patente di guida, gli operatori lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il conducente, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito.

Terminate le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza.

Lo stesso, inoltre, sprovvisto di patente e di carta di circolazione al momento del controllo, è stato anche sanzionato ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada.

L’indagato è da presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.