In stato di ebbrezza provoca un incidente e aggredisce gli agenti: denunciata 40enne

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto ha denunciato una donna, cittadina italiana – classe 1985, per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; la stessa è stata anche sanzionata per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti per un sinistro stradale ed hanno riscontrato la presenza di una donna, presumibilmente in stato di ebbrezza, che aveva tamponato due autovetture in sosta, parcheggiate all’interno di un’area di servizio, tentando successivamente di allontanarsi.

All’arrivo degli operatori la donna ha fin da subito tenuto un atteggiamento oppositivo, urlando contro gli agenti che non aveva causato l’incidente.

Nonostante i tentativi di riportarla alla calma, la 40enne ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, divincolandosi e colpendo poi uno degli operatori.

Accompagnata presso gli uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito, la donna è stata denunciata per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché sanzionata per guida in stato di ebbrezza.

Comunicato stampa della Questura