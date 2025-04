Anche il Comune di Spoleto si unisce al cordoglio che viene espresso in queste ore da ogni parte del mondo per la scomparsa di Papa Francesco.

“Nei suoi 12 anni di pontificato Papa Francesco è stato un punto di riferimento non solo per i credenti, ma attraverso la sua saggezza, la sua umanità ed il suo buon senso è stato in grado di fornire alla Chiesa e alla società civile una visione del mondo fatta di dignità, solidarietà e misericordia. In questi tempi difficili il suo insegnamento continuerà a dare forza ai nostri cuori e alle nostre menti”, così il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale.