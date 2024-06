In pieno svolgimento per tutta l’estate, in Sardegna, le attività di PCTO per 17 alunni delle classi III cucina e III sala del De Carolis

Si rinnova l’importante collaborazione tra strutture della Sardegna e l’Alberghiero “G. de Carolis” di Spoleto. Grazie ai percorsi di PCTO, 7 studentesse e 10 studenti del terzo anno hanno colto l’opportunità offerta dalla scuola, attraverso la funzione strumentale, Roberta Testaguzza, di fare un’esperienza professionale, nelle località più esclusive dell’Isola, da Golfo degli Aranci alla Costa Rei, a Palau.

In sala e in cucina i nostri studenti e le nostre studentesse avranno l’opportunità di crescere professionalmente in un contesto di qualità dei servizi offerti, ma anche quello di vedersi riconosciuto economicamente il lavoro svolto. La scuola, infatti, presta attenzione alla formazione professionale mai disgiunta, però, dalla consapevolezza che i doveri vanno di pari passo con i diritti degli studenti impegnati nel PCTO.

Accanto a questa valenza economica- professionale, vi è un valore di crescita individuale che queste esperienze fuori dal contesto “familiare” consentono di fare, infatti, riprendendo le parole di una studentessa del IV anno espresse in un tema sulla comfort zone in cui vivono gli adolescenti, rifacendosi alle esperienze del III anno, scrive:

….viaggiando e facendo nuove esperienze ho visto con i miei occhi la bellezza del mondo in cui viviamo e ciò mi ha dato una forza immensa. In particolar modo, lo scorso anno ho fatto lo stage con la scuola a Rimini di due settimane e mi sono trovata benissimo: là, ho scoperto un altro aspetto della vita. Nella struttura mi hanno chiesto di tornare a lavorare in estate ed ho accettato anche se avevo molta paura. Le cose fortunatamente sono andate nel migliore modo possibile, in particolare è migliorato il mio benessere mentale….