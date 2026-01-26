In partenza Contaminazioni 2026

Dopo le tantissime e partecipate iniziative del 2025, arrivano i nuovi appuntamenti di Contaminazioni, la rassegna culturale organizzata da Teude APS.

Si parte il 1 febbraio con il laboratorio teatrale “EPIC FAIL” condotto dagli attori Davide Fasano, Giorgia Fagotto Fiorentini e Gabriele Graham Gasco di “Palazzina Zero”, al Creative Hub Cantiere Oberdan; una full immersion dalle 10:00 alle 18:00 di pratiche ed esercizi teatrali con una incursione ne “Il gabbiano” di Anton Cechov.

Appuntamento successivo, domenica 22 febbraio, con la lezione di Scrittura (auto) biografica a cura di Gabriele Giuliani, scrittore, editor e docente di scrittura creativa, presso la biblioteca “Montagne di libri” dalle 10:00 alle 13:30.

Il 7 marzo a partire dalle 19:00 circa, poeti, quasi poeti e non poeti sono invitati a brindare alla poesia presso gli spazi del Botanical Garden a Palazzo Mauri, con la “Bisboccia poetica”, a tema DONNA, per declamare i propri versi, in amicizia e libertà, davanti a un bicchiere di vino.

Conclude questa prima tornata della rassegna, domenica 22 marzo, “WE CAN BE HEROES. 2.0” laboratorio espressivo e di istant composition condotto da Arianna De Angelis Marocco, dalle 10:00 alle 18:00 al Creative hub Cantiere Oberdan.

Gli appuntamenti dell’associazione Teude sono gratuiti e aperti a tutti.

Per info e prenotazioni lab.contaminazioni@gmail.com.