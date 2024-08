In mostra i cimeli del Moto Club Spoleto

Le storiche foto di Remo Venturi, cinque volte campione italiano e due volte secondo nel mondiale, quelle del mitico circuito cittadino, i poster e le maglie dei due campionati mondiali di enduro organizzati a Spoleto, trofei d’epoca a più recenti, gli autografi Biaggi, Bastianini, Petrucci.

Sono questi (ed altri) i cimeli che si possono ammirare nella mostra allestita dal Moto Club Spoleto, che ha superato i cento anni di vita, e quindi di storie da raccontare ne ha molte.

Storie che sono state raccolte in due libri: “La passione fa 90” (in occasione del 90., con annesso CD video) e “Dal Viale al Mondiale”, per il secolo di vita, con oltre 200 foto. Ciascuno dei due libri, scritti da Paolo Ciri, si può richiedere visitando l’esposizione, allestita nei locali del “Bar dello Sport” dei Fratelli Ciucarilli, al Viale della Stazione, di fronte ai giardini Andrea Moneta.

Questa iniziativa, occasione irripetibile per ripercorrere un secolo di vita del Moto Club ed anche della città, avrà termine il 7 settembre.