In Memoria di Maria Sole Agnelli

La Fondazione Festival dei Due Mondi, a nome del Presidente Andrea Sisti, Sindaco della ...
Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 29 dicembre alle ore 9.00. La seduta ...
“Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude; sia in ...
Proseguono gli appuntamenti di Accade a Natale a Spoleto, il calendario di eventi ed ...
Un importante risultato professionale arricchisce il panorama delle giovani eccellenze spoletine. Asia Gasparri, 29 ...
Il PalaRota non ha vissuto solo la buona partita di campionato della Ducato Futsal ...
Si è svolto al Teatro Caio Melisso Carla Fendi l’incontro pubblico “Spoleto 2025: il ...
L’Accademia degli Ottusi di Spoleto ha consegnato ai vincitori le borse di studio intitolate a ...
Dopo cinque anni di sospensione dell’attività, il primo ottobre scorso la gloriosa e storica ...
La Cooperativa Sociale Il Cerchio annuncia l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Solidale 2025, ...
“Il piano di assegnazioni di gennaio 2026 prevede l’arrivo di 28 nuovi agenti in ...
Tre su tre! Il club del presidente Gino Sirci scrive con merito, forza, carattere ...
(DMN) Perugia – Nell’ultima giornata del girone di andata il Perugia ritrova il sorriso e ...
Sconfitta di misura per lo Spoleto di Marco Isidori nella 16ª giornata del campionato ...
