In Duomo la messa in suffragio di mons. Riccardo Fontana

Un momento di preghiera e di affetto per un pastore rimasto nel cuore di tanti spoletini. Domani, domenica 15 febbraio, alle ore 18, nel Duomo di Spoleto, mons..Renato Boccardo, celebrerà la messa in suffragio di mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo-Vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, scomparso lunedì scorso.
Mons. Fontana è stato Arcivescovo di Spoleto-Norcia dal 1996 al 2009, anni vissuti con intensa partecipazione alla vita della diocesi e con una presenza costante accanto alle comunità del territorio.
L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano unirsi nella preghiera per ricordare un arcivescovo amatissimo dalla città.
