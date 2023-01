In corso i lavori di manutenzione al ponte ferroviario di via dei Filosofi

L’intervento effettuato solo di notte. Tratto di strada chiuso al traffico dalle ore 22.00 alle 6.00 fino al 28 gennaio

Proseguono i lavori di manutenzione al ponte ferroviario di via dei Filosofi. Per consentire alla ditta I.P.C. S.R.L. Impresa Petrangeli Cesare di eseguire gli interventi e, contestualmente, di limitare al minimo indispensabile i disagi alla circolazione, è stata modifica l’ordinanza che prevedeva inizialmente la chiusura del tratto di strada interessato in orario notturno dal 9 al 14 gennaio e la successiva regolamentazione a senso unico alternato dal 16 al 28 gennaio nelle ore diurne.

Con la nuova ordinanza l’intervento verrà effettuato esclusivamente dalle ore 22.00 alle ore 6.00, pertanto in via dei Filosofi, nell’area del sottopasso del ponte ferroviario, sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale dal 14 al 28 gennaio, dalle ore 22.00 alle 6.00, con deviazione su percorsi alternativi (via Filosofi, via della Repubblica, viale Guglielmo Marconi, via XXV Aprile, ponte Unità d’Italia, via Filosofi e viceversa) indicati con apposita segnaletica.