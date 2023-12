In centro storico arriva il Christmas Train. Il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio

La sera della vigilia di Natale il percorso Posterna della mobilità alternativa sarà aperto fino alle ore 01.00

Tre nuovi appuntamenti sono stati inseriti nel calendario di eventi di “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”. Il 26, il 30 dicembre 2023 ed il 6 gennaio 2024 arriva nel centro storico della città il Christmas Train, il trenino turistico che accompagnerà spoletini e turisti, famiglie e bambini alla scoperta del centro storico di Spoleto.

Nelle tre giornate le corse saranno disponibili dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con partenza ogni mezz’ora. La mattina l’orario sarà dalle 10.00 alle 12.30, mentre il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00, per un totale di sei ore al giorno.

Il percorso, con partenza in Piazza Garibaldi, attraverserà via dell’Anfiteatro, piazza San Domenico, via Vaita Sant’Andrea, piazza Mentana, via delle Terme, piazza della Libertà, via Monterone, via San Carlo, via Giacomo Matteotti e viale Martiri della Resistenza, con ritorno in Piazza Garibaldi dopo 30 minuti.

Il servizio è stato realizzato dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione di BusItalia.

Informazioni nei giorni feriali: 075 – 9637909. L’orario può subire delle variazioni a seconda delle presenze.

Per facilitare l’accesso al centro storico durante la sera della vigilia di Natale, si comunica che il percorso Posterna della mobilità alternativa rimarrà aperto fino alle ore 01.00 di lunedì 25 dicembre.​