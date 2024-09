In cento di corsa per la lotta contro il cancro. Successo per la manifestazione organizzata dal Rotaract in memoria di Maria Cristina e Roberto

(Re.Ber) – Un sole tiepido ha scaldato la giornata di fine estate. Ma il cuore caldissimo dei circa 100 partecipanti ha dato vigore alla fiamma della lotta contro il cancro. E tutto grazie ai giovani del Rotaract di Spoleto, campioni di solidarietà quando si tratta di scendere in campo per fini nobili come quello di ieri: contribuire a finanziare una borsa di studio per i giovani oncologi che si stanno formando nei vari Istituti italiani di ricerca contro il tumore. Una corsa non competitiva sulla doppia distanza di 2,2 e 5,5 km nel nome e nel ricordo di Maria Cristina Cocca e Roberto Ambrosini, la prima figlia del dottor Pasquale Cocca, primario di oculistica del San Matteo degli Infermi. Roberto Ambrosini, invece, era un giovane pescarese stroncato dalla terribile malattia di questo secolo. A rappresentare le due famiglie, la dottoressa Benedetta Cocca, sorella di Maria Cristina e Raffaele Ambrosini, padre di Roberto. Tanta commozione, ma anche la gratitudine delle due famiglie, impegnate nel sostenere la ricerca contro il cancro. “In tutti questi anni che ci separano dalla scomparsa di mia sorella – ha spiegato Benedetta Cocca -. Abbiamo finanziato otto borse di studio. La nostra famiglia proseguirà nel suo impegno e non possiamo che ringraziare il Rotaract per l’impegno che ha profuso per organizzare questo riuscitissimo evento”. Contemporaneamente all’iniziativa spoletina, nella riviera marchigiana di Porto San Giorgio, si è svolto un torneo nazionale di burraco, i cui proventi saranno impegnati per sostenere i giovani ricercatori che studiano come lottare e battere, finalmente, il cancro. Parole di commosso ringraziamento anche da parte di Raffaele Ambrosini. “Ringrazio questi meravigliosi ragazzi del Rotaract per quello che sono riusciti a fare. Una iniziativa che onora la memoria di mio figlio Roberto e che ci dà tanta speranza per il futuro, perchè non dobbiamo smettere di lottare contro questa “maledetta” malattia. Oggi, Spoleto ed i suoi giovani hanno dato un bellissimo esempio”. I complimenti per i giovani del Rotaract sono stati ribaditi anche dal past president del Rotary Club, l’avvocato Roberto Calai, che ha sottolineato come questa iniziativa si inquadra tra le finalità del Rotaract.