In cammino insieme nella Spoleto dell’Agenda 2030. Protasi: “L’invito è aperto a tutti: camminare insieme verso un futuro migliore, più sostenibile e inclusivo”

Il Comune di Spoleto in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Arpa Umbria e il contributo della Coop Centroitalia, Sezione Soci Spoleto – Norcia, che offrirà ai partecipanti una merenda con i prodotti Viviverde Coop, ha organizzato per giovedì 13 giugno “Generazioni sostenibili. In cammino insieme nella Spoleto dell’Agenda 2030”, una passeggiata alla scoperta della Spoleto sostenibile.

Il tratto che verrà percorso, con partenza alle ore 9.00 dai Giardini di piazza della Vittoria e ritorno nello stesso luogo intorno alle ore 13.00, si snoderà tra le vie della città e permetterà di comprendere la coerenza di Spoleto con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il programma d’azione globale per lo sviluppo sostenibile, adottato nel 2015 dagli Stati membri dell’ONU, che mira a raggiungere 17 obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030

I partecipanti attraverseranno la città alla ricerca dei goals ONU, obiettivi per la sostenibilità per acqua, aria, rifiuti, mobilità alternativa, salute e bellezza, per scoprire le strategie adottate per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, migliorare la sostenibilità, l’inclusività e la resilienza.

L’evento è parte integrante delle attività inerenti i percorsi di educazione alla sostenibilità condotti dall’Ufficio ambiente del Comune di Spoleto in collaborazione con l’Ufficio Sistemi Integrati Comunicazione, Formazione e Qualità di Arpa Umbria e costituisce momento di informazione sulla rispondenza del territorio comunale agli obiettivi dell’Agenda 2030.

“La sostenibilità non è solo un concetto o una moda passeggera, è una necessità imperativa per garantire un futuro prospero – ha dichiarato l’Assessora Agnese Protasi – Ogni decisione che prendiamo oggi influisce direttamente sulla qualità della vita di oggi e di domani. Spoleto, con il suo impegno verso l’Agenda 2030, attraverso un approccio integrato che considera gli aspetti sociali, economici e ambientali dello sviluppo, dimostra come le città possano essere al centro di questo cambiamento. D’altronde non dobbiamo dimenticare che la qualità della vita che conduciamo è strettamente legata alla tutela ambientale, alla nostra capacità di impegnarci, anche localmente, in obiettivi di miglioramento che possano preservare e garantire sviluppo alle nostre città. L’invito è aperto a tutti: camminare insieme verso un futuro migliore, più sostenibile e inclusivo”.