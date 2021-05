In bici sull’Everest per combattere la sclerosi multipla… con Il Sorriso di Teo

La maglia dell’associazione spoletina sulle spalle di un giovane ciclista che tenterà la grande impresa

(DMN) – il 31enne Alessandro Cresti è un paraclista di Sinalunga, in provincia di Siena, affetto da sclerosi multipla e fondatore di una associazione sportiva dilettantistica chiamata #rideforSM che ha come scopo la sensibilizzazione e la promozione del ciclismo per persone affette da Sclerosi Multipla.

Il 5 giugno prossimo, a Farnetella (frazione di Sinalunga), Alessandro tenterà l’Everesting, ovvero cercherà di replicare in bicicletta gli 8848 metti di dislivello della montagna più alta del pianeta percorrendo per ben 75 volte, in circa 17 ore, la salita che dal dal bivio di Farnetella porta fino a Piazza S. Giovanni Battista.

L’impresa sportiva di Cresti sarà legata ad una raccolta fondi che mira a raccogliere risorse per riuscire ad acquistare ausili e beni da donare a persone con disabilità che vogliono iniziare a fare sport. La raccolta è già attiva nel portale gofundme.com.

L’Everesting di Alessandro sarà impreziosito dalla maglia che indosserà. Cresti infatti tenterà l’impresa vestendo la maglia dell’associazione “Il Sorriso di Teo”. Il 5 giugno a Sinalunga ci saranno anche alcuni membri dell’associazione, tra cui il presidente Cristian Baroni, ad accompagnare Cresti nella sua impresa …. con Il Sorriso di Teo.