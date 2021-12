In arrivo un nuovo corso all’Istituto Alberghiero di Spoleto

In una conferenza seminario si è parlato di “benessere della persona in una prospettiva globale”

La conferenza / seminario “il benessere della persona in una prospettiva globale”, tesa ad approfondire temi relativi alla socialità, all’accoglienza, alla cura, al supporto di situazioni di fragilità è stata l’occasione per parlare del futuro corso Socio Sanitario dell’istituto Alberghiero”G. De Carolis”, che è in attesa di definitiva autorizzazione da parte delle autorità competenti, ma che ha già percorso buona parte del suo iter.

Un corso che affiancherà quelli tradizionali dell” Istituto, enogastronomia, sala e vendita, accoglienza, e ha molto in comune con la cultura della ospitalità, più di quanto possa apparire: in definitiva l’ambiente dove lavorano gli Operatori Socio Sanitari si basa sulle attività alberghiere e della ristorazione.

Alla conferenza stampa hanno partecipato:

l’Assessore Luigina Renzi

il Dott. Elio Giannetti, Specialista Medicina interna Medico Medicina Generale e co-fondatore dell’Associazione Aglaia

lo Psicologo Dott. Christian Cursi.