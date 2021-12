In arrivo il “Cappelletto d’Oro”, la gara gastronomica che premia il migliore della regione

Dedicato a tutti i cuochi e le cuoche amatoriali, ecco come partecipare

In arrivo il “Cappelletto d’Oro”.

Nel segno della tradizione umbra, si aprono le iscrizioni alla gara gastronomica che premia il miglior cappelletto della regione.

Il 20 dicembre prossimo, nella meravigliosa cornice di Villa Buitoni a Perugia, si terrà la prima edizione del “Cappelletto d’oro”, una gara gastronomica regionale per cuochi amatoriali, che eleggerà il miglior cappelletto delle festività natalizie umbre.

Al concorso, organizzato dalla testata Real Umbria e patrocinato dalla Regione Umbria e da Slow Food Perugia, potranno partecipare tutti gli amanti del settore, i cui piatti saranno giudicati da una giuria di esperti, presieduta da Silvia Buitoni.

Sapore e consistenza dell’impasto, sapore e consistenza del ripieno, dimensione e misura del cappelletto, limpidezza del brodo, sapore del brodo, gusto complessivo del piatto. Questi i parametri che verranno valutati per attribuire il prestigioso premio al suo primo vincitore.

L’iscrizione al contest è gratuita e può essere effettuata online sul sito www.realumbria.it . A causa delle restrizioni dovute alla pandemia il numero massimo dei partecipanti è stato fissato a trenta unità, in ordine di arrivo delle candidature.