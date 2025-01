In arrivo il bando per la richiesta di contributi alla Fondazione CaRiSpo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per l’anno 2025, relativamente alle erogazioni di contributi, utilizzerà la piattaforma ROL (richieste online). Le richieste di contributo da parte di terzi potranno essere inoltrate per progetti inerenti ai settori: Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Educazione, istruzione e formazione; Sviluppo Locale e dovranno avere una ricaduta esclusivamente nei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Norcia. Il Bando sarà pubblicato il 15 gennaio p.v. nel sito fondazionecarispo.it attraverso il quale sarà possibile accedere alla piattaforma per la presentazione delle domande, dopo aver effettuato l’accreditamento.