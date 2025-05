In arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio della Bonificazione Umbra

Sono in fase di recapito gli avvisi riguardanti il contributo di bonifica relativo all’anno 2025 e, solo per chi di competenza, l’irrigazione a scorrimento inerente la stagione irrigua 2024.

La scadenza del pagamento è stata fissata al 31 maggio 2025.

Per richiedere eventuali chiarimenti, evitare accessi e code nelle sedi, disguidi postali ed il consumo di carta, è possibile scrivere all’indirizzo email (tributi@bonificaumbra.it) indicato negli avvisi o compilare online il modulo Helpdesk o in alternativa chiamare, negli orari indicati, il numero descritto in avviso.

Per attivare servizi (avvisi via mail, pagamenti automatici, segnalazioni, etc.) e pagare direttamente gli avvisi troverete moduli e indicazioni alla pagina dei servizi SMART.

Le modalità di pagamento sono tutte riportate negli avvisi e comunque sono indicate nel sito del Consorzio alla pagina Come e dove pagare

In ogni caso si ricorda che saranno aperti gli uffici consortili con i seguenti orari:

Spoleto, Via Arco di Druso n. 37:

Lunedì, ore 15:30 – 17:30; Lunedì – Mercoledì – Venerdì, ore 8:30 – 12:30

Spoleto, Pontebari, Via Macedonio Melloni snc:

Martedì – Giovedì, ore 8:30 – 12:30

Foligno, Via Romana Vecchia Snc:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 8:30 – 12:30; Lunedì, ore 15:30 – 17:30

Si rammenta che i contributi dei consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito del Consorzio www.bonificaumbra.it nella sezione Servizi-Tributi

In breve possiamo ricordare che il Consorzio di bonifica e di irrigazione è un Ente pubblico, di tipo economico, che provvede alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo ed interventi di salvaguardia ambientale. Essi svolgono quindi un’attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile.

Sono “consorziati” tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni e/o fabbricati) ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio di bonifica.

La contribuzione da parte dei proprietari di immobili è destinata alle spese per la realizzazione di opere dalle quali derivino agli immobili stessi particolari benefici, concorso alla manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale.