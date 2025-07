In arrivo a settembre il libro autobiografico del Prof. Paolo Diotallevi rivolto alla Generazione Z

Uscirà a settembre Radici e Ali – La vita come non te l’hanno mai raccontata, il primo libro autobiografico di Paolo Diotallevi, docente, ex cameriere, padre, figlio della terra umbra e cittadino d’Europa.

Un titolo che unisce due simboli opposti ma necessari: le radici da cui veniamo e le ali che servono per volare. Un racconto vero, potente e sincero, che attraversa l’infanzia in un piccolo borgo dell’Umbria, il servizio militare, gli anni di lavoro nei ristoranti di Londra, le notti difficili, le occasioni mancate e ritrovate. Fino alla svolta: diventare padre, insegnante e punto di riferimento per i giovani.

Con uno stile accessibile, diretto e mai retorico, l’autore si rivolge in particolare alla Generazione Z, ma parla a tutti quelli che si sono sentiti almeno una volta “fuori posto”, o pronti a ricominciare da zero.

Il libro è impreziosito da una lettera di Marta Cotarella, imprenditrice nel mondo del vino e dell’accoglienza, nonché co-fondatrice della scuola Intrecci, che ha scelto di sostenere questo progetto per il suo messaggio di fiducia, passione e cambiamento.

«Non è un romanzo. Non è un manuale. È la mia storia. Ma forse, un po’, anche la vostra», scrive l’autore nella lettera al lettore.