In 130 per il torneo di scacchi di Spoleto

Saranno circa 130 i giocatori provenienti dall’Italia, Filippine, Germania, Albania e Uzbekistan a prendere parte alla terza tappa spoletina del Grand Prix dell’Umbria di Scacchi, partito lo scorso aprile da Todi per proseguire a luglio con il torneo di Amelia. Dal 3 al 5 ottobre prossimo, la città del Festival tornerà a catalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati con il “Secondo Torneo Grand Prix Città di Spoleto”, tappa cruciale del circuito 2025.

Sarà ancora la meravigliosa location di Palazzo Leti-Sansi, in pieno centro storico, ad ospitare il torneo, che ospita una nutrita presenza di Maestri Italiani e Internazionali. Tre, come di consueto, le categorie della competizione, riservate a giocatori esperti, amatoriali e principianti. Tra gli iscritti al torneo principale anche il giovanissimo Maestro Internazionale Francesco Bettalli, di 21 anni, e il Maestro Internazionale filippino Virgilio Vuelban, mentre il Maestro Edoardo Di Benedetto, sabato sera a Palazzo Leti-Sansi, terrà una preziosa lezione dal tema “Minimizzare le sconfitte”. E’ possibile iscriversi e partecipare al seminario prenotandosi con l’organizzazione.

Insomma, è un parterre a dir poco incredibile per il livello tecnico proposto: considerando che si tratta appena della seconda edizione del torneo, la tappa spoletina è già il secondo appuntamento più importante della regione in termini di partecipazione.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “A Gonfie Vele” di Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi, il Grand Prix dell’Umbria vuole promuovere al contempo gli scacchi e il territorio, regalando al mondo cartoline dai più bei borghi della regione.

Ma “A Gonfie Vele” è anche e soprattutto inclusione: tutti i trofei in palio sono stati opere artigianali in legno e ceramica, commissionate ai ragazzi del Centro di recupero psico-emotivo di Porchiano, da anni impegnato per rendere migliore la vita alle persone con disabilità complessa. Un modo concreto per avvicinare le marginalità al mondo dello sport e delle istituzioni. I premi, quindi, saranno tutti pezzi originali, perfetti nelle loro imperfezioni e soprattutto in grado di legare l’atleta con il territorio che lo avrà premiato.

L’evento si tiene grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla disponibilità dell’Ente Bonificazione Umbra, oltre che al sostegno dell’ACSI nazionale, con in testa il presidente Antonino Viti, insieme ad importanti sponsor italiani ed europei.

Tra le numerose “chicche” e curiosità in programma, c’è la diretta streaming delle partite più importanti con il maestro Fide Nicolò Napoli, che seguirà i match commentandoli tecnicamente grazie alle scacchiere elettroniche collegate in wifi: come vedere la partita in tv con la telecronaca. Mossa al bianco venerdì 3 ottobre alle 17.30: per ulteriori informazioni, per il bando completo con tutti i dettagli del Torneo e per iscriversi https://vesus.org/event/DOS3G5kA.