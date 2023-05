Impresa per lo spoletino Marco De Paolo alla Baldo Trail Malcesine

6° di categoria e 18° assoluto dopo aver percorso 50 km con un dislivello di 3.450 metri

di Lia Novisa

Lo spoletino Marco De Paolo da alcuni anni residente in Trentino, appassionato di sport, costantemente in allenamento fra gli spettacolari scenari montani, è giunto sesto per la sua categoria nella gara e si è piazzato al diciottesimo posto in assoluto.

Ottima performance per il giovane umbro che dopo numerosi e impegnativi allenamenti, sabato 6 maggio, si è presentato con tutti i partecipanti alla gara patrocinata dall’Asics Malcesine Baldo Trail, percorrendo 50 km con un dislivello di 3.450 metri.

L’ottima prestazione è stata festeggiata dai colleghi sportivi e dalla piccola Virginia, la più grande fans di papà Marco.