Imposta di soggiorno: confronto con gli operatori sulla modifica al regolamento

L’incontro è in programma lunedì 16 ottobre alle ore 12 a Palazzo comunale. L’assessore Giovanni Angelini Paroli:”L’obiettivo è tenere insieme le esigenze del Comune di Spoleto e degli operatori privati”

è in programma per lunedì 16 ottobre, alle ore 12.00 a Palazzo comunale, l’incontro con i rappresentanti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, per discutere la proposta di modifica al regolamento dell’imposta di soggiorno.

Il documento, attualmente al vaglio della commissione normativa, che tornerà a riunirsi la prossima settimana, rappresenta ad oggi una bozza rispetto alla quale l’amministrazione comunale intende confrontarsi con gli operatori del settore per acquisire suggerimenti ed individuare eventuali criticità.

A riguardo l’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli ha convocato, per il prossimo lunedì, i rappresentanti di ConSpoleto – Consorzio Operatori Turistici, Federalberghi, ConfCommercio e dell’associazione Agriturismi Spoleto.

“La proposta di modifica deve ancora essere approvata dalla Commissione normativa e poi dovrà essere sottoposta all’analisi e alla discussione del Consiglio comunale – ha spiegato l’assessore Angelini Paroli – L’incontro di lunedì servirà quindi a confrontarsi con tutti i soggetti del settore turistico del territorio, con l’obiettivo di condividere un documento che sia in grado di tenere insieme le esigenze del Comune di Spoleto e degli operatori privati”.​