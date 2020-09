Importanti successi per l’equitazione umbra nella monta da lavoro

Risultati d’eccellenza per i cavalieri umbri ed il Centro Ippico La Somma ai Campionati Italiani assoluti di Monta da Lavoro, specialità Gimkana – galleria fotografica

di Alessio Cao

(DMN) – Si sono svolti, tra il 10 e il 13 settembre scorso a San Zeno, i Campionati Italiani assoluti di Monta da Lavoro, Specialità Gimkana, presso l’Arezzo Equestrian Centre nell’Arena Petrarca. Ancora numerosi i successi ottenuti dai cavalieri umbri, in costante crescita, in particolare nella specialità della Velocità. I binomi hanno espresso in tutte le competizioni qualità tecniche e risultati d’eccellenza, mettendo in luce lo straordinario potenziale dei centri ippici regionali.

Numerosi i piazzamenti portati a casa dai cavalieri e dalle amazzoni spoletine: terzo nella categoria Open Eros Capocchia, terzo nella categoria amatori Stefano Patrizi, terza nella categoria giovanissimi Agnese Scarabottini. Nella monta da lavoro tradizionale primo assoluto Francesco Sinibaldi, categoria Open. Tutti appartenenti al Centro Ippico La Somma.

La squadra umbra, capitanata e coordinata dal Capo Equipe Regionale, Lorenzo Bevilacqua, è inoltre in seconda posizione nella Coppa delle Regioni. I complimenti per i notevoli risultati ottenuti sono arrivati a tutto il gruppo direttamente dal Presidente Regionale della Fitetrec Ante Roberto Bellini.