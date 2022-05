“Importanti novità per lo stabilimento dell’ex cementificio”

La nota stampa dei consiglieri Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo l’incontro avvenuto ieri mattina presso la sede del sindacato Cisl Spoleto, apprendiamo con soddisfazione che lo stabilimento di S.Angelo in Mercole in possesso della Spoleto Cementi Srl, grazie al lavoro di ricerca portato avanti in questi mesi dai sindacati, potrebbe avere nuovi acquirenti che si rendono disponibili a riattivare il plesso industriale.

Accogliamo quindi con favore l’appello dei rappresentanti regionali Cisl Manzotti e Petrini, auspicando che l’ amministrazione Sisti si attivi immediatamente per creare le condizioni che quanto auspicato si realizzi e coinvolga tutte le forze politiche presenti nell’assemblea comunale, insieme alle varie rappresentanze della comunità cittadina, intorno ad un apposito tavolo di concertazione.

Lo scorso mese di Novembre il consiglio comunale ha approvato unanimemente la mozione del consigliere Grifoni con la quale si impegnava l’amministrazione in carica ad attivarsi per cercare una possibile nuova realtà imprenditoriale in grado di riportare a Spoleto quella esperienza e professionalità che la ex Cementir ha vantato per diversi anni.

Oggi questa realtà grazie al lavoro esplorativo svolto sembrerebbe esserci.

Questa notizia da nuove speranze ad un territorio che negli anni è stato oggetto di un significativo calo di posti di lavoro.

Alla luce di tutto ciò rinnoviamo l’invito al sindaco ad attivarsi nell’immediato, soprattutto per creare le condizioni, a partire dall’utilizzo della cava di S. Chiodo, affinché il progetto su presentato ed il relativo piano industriale, trovi concretezza che, in sintesi, significherebbero nuovi posti di lavoro.

Spoleto 6 maggio 2022

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili