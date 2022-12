Importante riconoscimento per la Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”

L’associazione presieduta da Patrizia Colangeli è tra le Proloco centenarie d’Italia

L’U.N.P.L.I., Unione Nazionale Pro Loco Italiane, ha conferito alla Proloco “A. Busetti” di Spoleto un grande attestato di stima in qualità di Proloco centenaria d’Italia.

Infatti, nella giornata di domenica 4 dicembre 2022 presso il Grand’Hotel Ercife di Roma, in occasione del 60° anniversario dalla nascita dell’ U.N.P.L.I, si è celebrata, alla presenza di numerose personalità civili e politiche, la cerimonia di consegna di un prestigioso riconoscimento alle Proloco centenarie d’Italia.

Tra queste, ovviamente, essendo stata fondata il 1 settembre 1901, anche la nostra Pro Loco che risulta essere l’11^ in ordine di tempo su più di seimila Pro Loco sparse in tutto il territorio nazionale.

Il quadro è stato ritirato per conto della Pro Loco di Spoleto, dal vicepresidente Gianni Burli.

Grande è stata la soddisfazione tra tutti i volontari che abitualmente prestato la loro opera per l’organizzazione di numerosi eventi culturali e di mantenimento delle tradizioni.