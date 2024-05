Importante novità per la ex Maran, il comunicato dei sindacati

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nella serata di ieri è pervenuta alle Segreterie Sindacali Nazionali la comunicazione della

Cessione Ramo di Azienda di Hoist Italia srl sede di Spoleto, che riguarda 143 Lavoratori e

Lavoratrici dipendenti e somministrati.

Come Organizzazioni Sindacali ci siamo subito attivate a richiedere un incontro sul Tavolo

Regionale per l’espletamento della Procedura, sede nella quale conosceremo nei dettagli le

condizioni della cessione.

L’obiettivo primario che guida l’azione delle Organizzazioni Sindacali è quello di salvaguardare i

livelli occupazionali e la qualità del lavoro, in termini di stabilità e retribuzioni; in un territorio,

quello spoletino, dove il lavoro di qualità è il Grande Assente.

A seguito della richiesta delle OO.SS., è pervenuta tempestiva risposta da parte della Regione

Umbria che ha fissato il primo Tavolo relativo alla Procedura di Cessione Ramo di Azienda in data

30 Maggio 2024 alle ore 10.00 presso l’Ufficio dell’Assessore allo Sviluppo Economico Dott.

Michele Fioroni.

Per le Segreterie

Simona Gola – Fisascat CISL Umbria

Massimiliano Cofani – Filcams CGIL Perugia

Paolo Pierantoni – Uilcom Umbria