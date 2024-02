Importante incontro del Comitato Residenti Centro Storico

Presente anche l’assessore Paroli

“Venerdì 9 Febbraio si è svolta presso l’Hotel dei Duchi l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione Comitato Residenti Centro Storico, registrando una bella partecipazione che ha dato vita ad un vivace e costruttivo dibattito. Si è proceduto alla presentazione del rendiconto contabile, poi la Presidente M. Elena Clemente ha esposto quali sono le finalità e gli obiettivi dell’Associazione che possono essere riassunti in un unico concetto: avere a cuore il centro storico.

Chi vi abita lo fa per scelta e convinzione, nonostante le numerose problematiche che ognuno di noi vive quotidianamente.

Il nostro intento è quello di contrastare l’esodo che si è verificato negli ultimi anni, rafforzare la consapevolezza per l’importanza della cura per un centro storico tra i più belli d’Italia, che non può prescindere dall’attenzione per chi vi risiede. Talvolta si ha l’impressione che la bellezza di Spoleto sia più percepita da chi la guarda da fuori che dagli spoletini stessi, noi siamo sinceramente orgogliosi del luogo in cui viviamo e vorremmo solo essere un valore aggiunto. Va il nostro ringraziamento a Giovanni Angelini Paroli intervenuto come socio, ma che non si è sottratto alle varie domande che gli sono state poste nella sua qualità di amministratore con delega

al centro storico.

Il Comitato, a conclusione dell’assemblea ha invitato tutti i soci intervenuti ad una apericena per festeggiare insieme il carnevale e trascorrere una piacevole serata.”

Così la nota stampa diffusa dal Comitato Residenti Centro Storico.