Importante incarico per il sindaco di Vallo di Nera

Agnese Benedetti eletta Presidente della delegazione Umbra dell’UNCEM, Unione dei Comuni Comunità ed Enti Montani



L’associazione Uncem, Unione dei Comuni Comunità ed Enti Montani, ha eletto in Umbria i suoi rappresentanti in vista del Congresso nazionale che si terrà a Roma il 23 ottobre prossimo.

A rivestire il ruolo di Presidente della delegazione Umbria è stata nominata Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera, mentre il sindaco di Arrone Fabio di Gioia è stato designato cosigliere nazionale. I delegati al Congresso nazionale sono Benedetta Baiocco vicesindaco di Montecastrilli e Marisa Angelini sindaco di Monteleone di Spoleto.

L’Assemblea ha anche provveduto a nominare i membri del Consiglio della delegazione che conta sull’adesione di diversi Comuni.

All’incontro è intervenuto il presidente nazionale Marco Bussone che ha sottolineto l’esigenza da parte dello Stato di tornare a investire sul territorio, soprattutto se montano. Ha auspicato la massima collaborazione tra l’Uncem nazionale e quella regionale e ha lanciato ai Comuni l’invito a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati. ” Montagne e borghi – ha affermato Bussone – non siano solo elementi di discussione, ma siano oggetto di dibattito pubblico, legislazione a hoc, per interventi duraturi e non occasionali, per finanziamenti e progetti strutturali”.