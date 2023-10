Importante fine settimana per l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Assemblea diocesana sul tema “Chiesa: mistero e missione” e conclusione del Giubileo della Cattedrale

La Chiesa di Spoleto-Norcia, impegnata in questo periodo ad avviare ufficialmente la nuova presenza e azione pastorale sul territorio con le sedici Pievanie, celebrerà l’Assemblea diocesana sul tema “Chiesa: mistero e missione”. L’evento, in programma venerdì 13 e sabato 14 ottobre a Cannaiola di Trevi, avvierà l’anno pastorale 2023-2024. Sono inviati all’Assemblea i membri dei Consigli diocesani Presbiterale e Pastorale e dei Consigli pastorali di Pievania, i presbiteri, i diaconi, le persone di vita consacrata, i catechisti, gli animatori liturgici, i ministri straordinari della Comunione, i volontari Caritas, gli operatori della pastorale giovanile, della famiglia, della salute e della sofferenza, e quanti in vario modo hanno a cuore la vita delle comunità cristiane.

Programma Assemblea. Venerdì 13 ottobre l’appuntamento è dalle 19.00 alle 22.30. Don Giovanni Zampa, Vicario per la pastorale della diocesi di Foligno, parlerà de “Il mistero della Chiesa”; dopo la cena a buffet, don Paolo Asolan, Preside del Pont. Istituto Pastorale Redemptor hominis di Roma, parlerà sul tema “Quale missione per la Chiesa di oggi?”. Sabato 14 l’appuntamento, invece, è dalle 9.30 alle 12.30: ci sarà l’introduzione dell’Arcivescovo, i tavoli di condivisione e la preghiera finale.

Conclusione del Giubileo della Cattedrale. L’Assemblea diocesana troverà il suo coronamento domenica 15 ottobre alle ore 16.00 con la conclusione del Giubileo della Cattedrale per gli 825 anni della dedicazione: chiusura della Porta Santa e solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.