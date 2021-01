Importante donazione delle Farmacie Comunali a favore dell’Ospedale di Spoleto

1500 paia di calzari a disposizione dei sanitari del San Matteo degli Infermi

Le Farmacie Comunali – si legge in una nota inviata in redazione – hanno donato 1500 paia di calzari all’Ospedale di Spoleto.

Un gesto che è espressione del forte sentimento di solidarietà nei confronti di tutto il personale sanitario del nostro Ospedale, quotidianamente impegnato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.

Un piccolo contributo che vuole essere anche la manifestazione tangibile del crescente consolidamento del ruolo delle Farmacie Comunali al servizio del territorio Spoletino, soprattutto in questa particolare circostanza che ci ha visto fin da subito essere protagonisti in prima linea, vicini ai bisogni della nostra

comunità. Il 2020 è stato un anno indubbiamente difficile, in cui abbiamo condiviso fatiche

e speranze. Il nostro augurio è che questo nuovo anno sia il simbolo di una rinascita generale e che la scienza e la medicina ci diano presto la possibilità di tornare finalmente ad abbracciarci.