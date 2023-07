Importante donazione dell’associazione Parenzi al reparto di Nefrologia e Dialisi del San Matteo degli Infermi

Consegnato un analizzatore di biompedenziometria per la valutazione dello stato nutrizionale, muscolare ed idro elettrolitico di nuova generazione tecnologica

L’associazione “Giovanni Parenzi”, associazione di solidarietà e volontariato fondata sui principi promossi nel 1860 dall’allora sindaco, Giovanni Parenzi, continua la sua opera al fianco dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto.

Questa mattina i rappresentanti della onlus hanno consegnato al reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Spoleto, diretto dalla Dr.ssa Paola Vittoria Santirosi, un analizzatore di biompedenziometria per la valutazione dello stato nutrizionale, muscolare ed idro elettrolitico di nuova generazione tecnologica.

“Il bioimpedenziometro Hakern, donato dalla onlus – ha spiegato nel corso della cerimonia di consegna la dottoressa Santirosi – permetterà una migliore gestione del malato renale in terapia dialitica sostitutiva e conservativa, nonché una corretta valutazione dello stato nutrizionale, in corso di terapia dietetica. Verrà inoltre utilizzato nel follow up del trapiantato di rene”.

“L’associazione Parenzi – ha dichiarato il presidente Piero Meduri – già impegnata per la realizzazione dell’ascensore di collegamento tra la palazzina Micheli e il blocco ospedaliero centrale, partecipa attivamente al rilancio dell’ospedale di Spoleto anche attraverso il sostegno a strutture di eccellenza, come la nefrologia e dialisi”.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti della Onlus Parenzi, il presidente Piero Meduri e il vicepresidente avv. Paolo Merini, il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino che ha rivolto un sentito ringraziamento all’associazione per questa ennesima testimonianza di vicinanza e di impegno a fianco dei sanitari e della comunità cittadina, la dott.ssa Orietta Rossi, direttore del presidio ospedaliero. la dott.ssa Paola Vittoria Santirosi, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’azienda sanitaria, la dott.ssa Serenella Marmotta, coordinatrice della direzione di presidio.