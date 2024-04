Importante donazione dell’Associazione Il Sorriso di Teo al Pronto Soccorso

L’Associazione “Il Sorriso di Teo” di Spoleto ha donato al Pronto Soccorso del “San Matteo degli Infermi” un carrello per l’emergenza pediatrica dotato di tutto il necessario per l’utilizzo in sala rossa. Ieri mattina, mercoledì 24 aprile, si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza della responsabile del Pronto Soccorso dott.ssa Anna Maria Rotelli, del personale sanitario e dei rappresentanti dell’associazione “Il Sorriso di Teo”. La direzione dell’Azienda Usl Umbria 2, la direzione ospedaliera di Spoleto e i professionisti del Pronto Soccorso ringraziano i volontari per questa preziosa e utile donazione.

“Una donazione – spiega il presidente dell’Associazione, Cristian Baroni a DMN – fatta in un momento particolare ma che, secondo noi, andava effettuata per aiutare il personale, che da tempo lavora in una condizione ad dir poco singolare. Tutto per farsi si, che i piccoli pazienti che arrivano al pronto soccorso del nostro Ospedale trovino tutti gli strumenti per avere le migliori cure.”