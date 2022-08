Importante donazione della famiglia Ambrosini alla struttura di Angiologia del San Matteo degli Infermi

Consegnato uno strumento per l’ossigenoterapia normobarica

Si è svolta questa mattina, all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, presso il reparto di Angiologia, la cerimonia di consegna di un importante macchinario per la ossigenoterapia normobarica distrettuale finalizzata al trattamento di lesioni severe attraverso la cicatrizzazione delle ferite post operatorie agli arti.

L’apparecchiatura è stata donata dalla famiglia dell’imprenditore nursino Aldo Ambrosini, scomparso recentemente, ed è stata consegnata dai due figli ai sanitari della struttura dipartimentale di Angiologia diretta dalla dr.ssa Francesca Falcinelli e della struttura dipartimentale di Chirurgia Vascolare diretta dal dr. Francesco Paolo Cappotto.

Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino e il direttore sanitario dell’ospedale di Spoleto dr.ssa Orietta Rossi, insieme ad una rappresentanza dello staff sanitario e della direzione medica di presidio.

Con questo gesto di grande generosità la famiglia Ambrosini ha voluto ringraziare in particolar modo la dottoressa Nadia Brunetti per la sua competenza e dedizione mostrata nei confronti del paziente.

“Tale apparecchiatura, l’unica in dotazione per la regione Umbria – spiega la dr.ssa Falcinelli che ha rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia Ambrosini per la preziosa donazione – risulterà estremamente utile per la cura delle lesioni cutanee, come si evidenzia da numerosi studi scientifici e ci consentirà di qualificare ulteriormente la nostra risposta assistenziale”.

Anche la direzione strategica dell’azienda Usl Umbria 2 con il direttore generale dr. Massimo De Fino e la direzione ospedaliera con la dr.ssa Orietta Rossi hanno voluto ringraziare la famiglia Ambrosini per questa importante testimonianza di vicinanza al lavoro dei professionisti ospedalieri che produrrà certamente un sostegno per il trattamento delle lesioni cutanee e un beneficio e sollievo per molti pazienti.

“Una donazione – ha dichiarato il direttore generale dell’azienda sanitaria dr. De Fino – che, in ricordo del signor Aldo venuto a mancare recentemente, assume un valore e un significato particolari perché arriva dalla famiglia Ambrosini che ha voluto così ringraziare gli operatori tutti che si sono impegnati con professionalità, attenzione, umanità e competenza sul delicato caso”.

La struttura di Angiologia del “San Matteo degli Infermi” guidata dalla dr.ssa Francesca Falcinelli si occupa della diagnosi clinica e strumentale (eco-color-doppler) e del trattamento delle malattie del Sistema Vascolare arterioso e venoso e svolge diagnosi e terapia medica della patologia vascolare, cura e gestione del paziente con lesioni cutanee a genesi vascolare.

Nell’ambito dell’integrazione multidisciplinare tra i presidi ospedalieri di Spoleto e Foligno, il servizio ha sviluppato una proficua collaborazione con le strutture dipartimentali di Chirurgia Vascolare e di Radiologia Interventistica finalizzata al trattamento di patologie vascolari complesse (terapia combinata chirurgo-radiologica di stenosi carotidee, patologie vascolari presenti nel piede diabetico).