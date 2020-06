Importante donazione dei Lions club Spoleto per la terapia intensiva dell’ospedale

Continua l’impegno dell’associazione di Spoleto non solo in ambito sanitario ma anche in ambito sociale

Il Lion Club di Spoleto ha donato nei giorni scorsi all’Unità Operativa di Terapia Intensiva e Terapia del dolore dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto due monitor parametrici modello Vista 120.

La strumentazione messa a disposizione della struttura Spoletina rappresenta un notevole ammodernamento tecnologico in quanto permette al personale medico ed infermieristico della terapia intensiva una visualizzazione veramente efficiente dei parametri vitali dei pazienti attraverso uno schermo touch screen a colori per un accesso rapido e un utilizzo agevole.

Il presidente dei Lions Club di Spoleto Giuseppe Benedetti Del Rio, oltre a ringraziare gli operatori sanitari, ha evidenziato l’impegno dell’associazione di Spoleto non solo in ambito sanitario ma anche in ambito sociale con aiuti diretti alle famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il commissario straordinario Dr. Massimo De Fino insieme alla direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 e il direttore sanitario del “San Matteo degli Infermi dr. Luca Sapori, presente alla cerimonia di consegna della strumentazione, rivolgono un sentito ringraziamento ai Lions Club per questo importante atto di generosità, di grande utilità per le attività di assistenza ai pazienti critici.