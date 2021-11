Importante collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale e le scuole di Spoleto

Al via il Progetto “Chi è di scena? L’arte del teatro”

Il corso di scenografia del Liceo Artistico “Sansi -Leonardi-Volta” incontra lo scenografo, costumista e regista Andrea Stanisci, in un percorso di PCTO dal titolo “L’Arte della Messa in Scena” con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Il percorso prevede lezioni itineranti nei luoghi deputati alla rappresentazione scenica della città: il Teatro Romano, il Teatro Nuovo, l’Auditorium della Stella, il Teatro Caio Melisso e la sala Monterosso di Villa Redenta, dove si svolgeranno le lezioni teoriche. Il progetto è nato dalla sinergia creatasi tra la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Mauro Pescetelli, il Comune di Spoleto e l’ente ospitante Teatro Lirico Sperimentale, sempre disponibile a progettare percorsi formativi da proporre ai nostri studenti.

Gli alunni delle classi 3B-4B-5A del corso di scenografia, circa 45 studenti, sono accompagnati dalle docenti di sezione, Giuliana Bertuccioli, Emanuela Fastellini, Nadia Gaggiotti.

Il gruppo è impegnato in un’interessante attività laboratoriale in orario mattutino e pomeridiano per dall’11 al 18 novembre 2021. La positività del percorso è sottolineata dalla partecipazione e interazione attiva da parte degli studenti che, attraverso domande e discussioni aperte sugli argomenti proposti, fanno emergere il loro potenziale creativo e la sensibilità applicata ad una messa in scena sempre più consapevole.

Alunni Classe 3B

Baldoni Elena, Bratianu Antonia, Cambi Maria Letizia, Ginepri Paride, Giovannetti Michelle, Mazzei Diego, Oliva Beatrice, Pallotta Nausica, Paloni Giacomo, Porcu Federico, Saint Amour di Chanaz Sofia, Scarinci, Lucia, Tramontana Matteo, Venturi Chiara, Vlad Claudio.

Alunni classe IVB

Albanese Matilde, Angelucci Lisa, Maria, Bednar Cecilia, Bustamante Rivero Adhara, Cavvalletti Jennifer, Cesari Emma, Codrianu Vladut Petru, De Marchis Costanza, Dumitrache Dorina, Gjoka Melissa, Guglielmi Nikolò, Marazzi Giovanna, Martinelli Isotta, Meriggioli Giulia, Persechini Azzurra, Rendano Edoardo, Rindi Celeste,Scarabbottini Lorenzo, Sensidoni Alisia, Tomsa Ana Maria, Vinha Vigneron Juliano.

Alunni Classe VA

Baldelli Benedetta, Battilocchi Andrea, Cascone Benedetta, Cruciani Anastasia, De Santis Elisa, Micanti Andrea, Nappi Amira Teresa, Natalizi Gabriele, Piscitelli Camilla, Salvatori Giulio.

Si concretizza ancora una volta la presenza del Teatro Lirico Sperimentale che supportando le istituzioni didattiche del territorio da oltre 25 anni, esprime la precisa volontà di implementare progetti di formazione, che quest’anno si realizza con la presenza di un rinomato scenografo, Andrea Stanisci, a favore dei giovani allievi del corso di scenografia del Liceo Artistico “Sansi -Leonardi-Volta”. Ma non finirà qui…