Impegno in Coppa per la Ducato Futsal

Il ringraziamento a Coccia

Non c’è tempo di metabolizzare le sensazioni positive derivanti dal successo ottenuto in extremis contro il Città di Norcia, che la Ducato si deve tuffare nel prossimo impegno ufficiale. Martedì sera, alle 21, Rosi e compagni saranno ospiti del CLT Terni nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Sarà un match di particolare difficoltà, visto che gli aziendali sono a punteggio pieno in campionato, anche se hanno potuto usufruire di una vittoria a tavolino. Il CLT è sicuramente, insieme al Città di Rieti, la squadra favorita per la vittoria del campionato e potrà anche contare sul fatto di poter giocare i propri match casalinghi sul sintetico; fattore cui gli spoletini debbono abituarsi giacché anche il prossimo impegno in campionato si disputerà all’aperto in quel di Lidarno, nell’anticipo del venerdì sera. Il doppio confronto con gli aziendali ternani sarà, comunque, un banco di prova fondamentale per la Ducato per valutare il percorso di adattamento alla categoria e l’inserimento in gruppo dei nuovi, in particolar modo i più giovani.

Intanto motivi personali hanno costretto Andrea Coccia a lasciare il gruppo; a lui va il ringraziamento per l’impegno profuso in questo anno di lavoro insieme. In bocca al lupo, Andrea! Sarai per sempre un tassello della storia della Ducato Futsal Spoleto.