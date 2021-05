“Illuminiamo la Fibromialgia”: il Comune di Spoleto aderisce all’evento dell’AISF

Mercoledì 12 maggio verrà illuminata di viola la facciata d el Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV promuove su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”.

Il Comune di Spoleto aderisce all’evento illuminando di viola la facciata del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.