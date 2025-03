Illuminazione pubblica, Sergio Grifoni interpella il sindaco

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Da tempo ormai il Consiglio Comunale, con v oto di maggioranza, ha deliberato il passaggio della gestione dell’illuminazione pubblica dall’ASE ad una Società privata. Stanno pervenendo numerosissime segnalazioni riferite a vie interne alla città, e nelle frazioni, dove molte lampade si sono fulminate e non sono state sostituite, lasciando le vie completamente al buio. Tale stato di cose sta creando veri disagi ai cittadini interessati, soprattutto per ciò che concerne la sicurezza. Di contro, invece, sembrerebbe che le lampade in alcuni impianti (vedi strada per Collicelli) restano accese giorno e notte, e questa difformità si protrae ormai da mesi. Sempre a proposito di sicurezza, arrivano anche segnalazioni sulla regolare messa a norma degli stessi impianti di illuminazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal DPR 462/01 per un corretto esercizio in sicurezza. Per queste ragioni e nello specifico, giorni fa ho presentato una interpellanza al Sindaco, al fine di conoscere se:

risulta anche all’ Amministrazione Comunale il fatto riferito alla non avvenuta sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica, così come meglio specificato in premessa e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendono adottare in proposito per eliminare i disagi; gli impianti di illuminazione rispettano tutte le norme di sicurezza previste dal DPR 462/01, e se sono state effettuate le periodiche prove di terra degli stessi; qualora la non verifica e controllo periodico degli impianti di cui al precedente comma b), dovesse essere stata evitata perché vengono utilizzate lampade a doppio isolamento (condizione questa che supera la verifica della messa a terra), si chiede di sapere se nello specifico è stato previsto il necessario collaudo dei pali.

Ho richiesto discussione in Consiglio Comunale.

Sergio Grifoni